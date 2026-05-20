Gala de fin d’année | Les couleurs de danse Maison Chan Bergerac

Bergerac

Gala de fin d’année | Les couleurs de danse

Maison Chan 2 Chemin du Barrage Ouest Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Ce spectacle réunit Dija et ses élèves autour d’un moment artistique et chaleureux mêlant danse orientale, mouvement libre et émotion.

Pour ces danseuses, il s’agit d’une première sur scène devant le public bergeracois, accompagnées de leur professeure Dija, formée au conservatoire de Casablanca et passionnée de danse depuis toujours. Son approche met à l’honneur le bien-être, l’expression et la libération émotionnelle.

Le gala accueillera également plusieurs artistes invités Ambrosiane (voix et guitare), Angie Ramos, danseuse vénézuélienne aux influences multiples, ainsi que Virginie David, danseuse et coach somatique spécialisée dans l’improvisation.

Présenté par Corine Gaubert, ce spectacle immersif promet un moment poétique et inspirant. Une tombola avec surprises sera aussi proposée au public.

Sur réservation par téléphone. .

Maison Chan 2 Chemin du Barrage Ouest Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 06 20 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gala de fin d’année | Les couleurs de danse

L’événement Gala de fin d’année | Les couleurs de danse Bergerac a été mis à jour le 2026-05-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides