Gala de fin d’année Moulin Rouge rue du Port Le Mans
Gala de fin d’année Moulin Rouge rue du Port Le Mans samedi 20 juin 2026.
Le Mans
Gala de fin d’année Moulin Rouge
rue du Port Salle des Concerts Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Notre gala de fin d’année Moulin Rouge se tiendra à la Salle des Concerts du Mans Samedi 20 juin 2026 à 15h00 et 20h00 et Dimanche 21 juin 2026 à 15h00 . .
rue du Port Salle des Concerts Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire delphineletort.b@gmail.com
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English :
L’événement Gala de fin d’année Moulin Rouge Le Mans a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Le Mans
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