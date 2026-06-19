Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gala de fin d’année Moulin Rouge rue du Port Le Mans

Gala de fin d’année Moulin Rouge rue du Port Le Mans samedi 20 juin 2026.

Lieu : rue du Port

Adresse : Salle des Concerts

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Le Mans

Gala de fin d’année Moulin Rouge

rue du Port Salle des Concerts Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21

Notre gala de fin d’année Moulin Rouge se tiendra à la Salle des Concerts du Mans Samedi 20 juin 2026 à 15h00 et 20h00 et Dimanche 21 juin 2026 à 15h00 .   .

rue du Port Salle des Concerts Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire   delphineletort.b@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Gala de fin d’année Moulin Rouge Le Mans a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Le Mans

À voir aussi à Le Mans (Sarthe)