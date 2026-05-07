Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gala de fin d’année Studio Pulsation Arènes de Fontvieille Les Arènes Fontvieille

Gala de fin d’année Studio Pulsation Arènes de Fontvieille Les Arènes Fontvieille samedi 27 juin 2026.

Lieu : Les Arènes

Adresse : Avenue des Moulins

Ville : 13990 Fontvieille

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 10 10 10

Fontvieille

Gala de fin d’année Studio Pulsation Arènes de Fontvieille

Samedi 27 juin 2026 à partir de 21h.
Ouverture des portes et de la billetterie à 20h. Les Arènes Avenue des Moulins Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Soirée de Gala de fin d’année de l’Association Studio Pulsation dans les arènes de Fontvieille !
Ouverture des portes et de la billetterie à 20h et début du spectacle à 21h.
Tarifs 10€ gratuits pour les moins de 5 ans Buvette sur place

Avec la participation des résidents de la résidence autonomie Alphonse Daudet de Fontvieille et des adhérents des associations ASSPA/OSA.   .

Les Arènes Avenue des Moulins Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 98 06 77  contact@studiopulsation.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Studio Pulsation Association’s End-of-Year Gala Evening at the Fontvieille Arena!

L’événement Gala de fin d’année Studio Pulsation Arènes de Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2026-05-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles

À voir aussi à Fontvieille (Bouches-du-Rhône)