Gala de fin d’année Studio Pulsation Arènes de Fontvieille Les Arènes Fontvieille

Fontvieille

Gala de fin d’année Studio Pulsation Arènes de Fontvieille

Samedi 27 juin 2026 à partir de 21h.

Ouverture des portes et de la billetterie à 20h. Les Arènes Avenue des Moulins Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Soirée de Gala de fin d’année de l’Association Studio Pulsation dans les arènes de Fontvieille !

Ouverture des portes et de la billetterie à 20h et début du spectacle à 21h.

Tarifs 10€ gratuits pour les moins de 5 ans Buvette sur place



Avec la participation des résidents de la résidence autonomie Alphonse Daudet de Fontvieille et des adhérents des associations ASSPA/OSA. .

Les Arènes Avenue des Moulins Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 98 06 77 contact@studiopulsation.fr

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English :

The Studio Pulsation Association’s End-of-Year Gala Evening at the Fontvieille Arena!

L’événement Gala de fin d’année Studio Pulsation Arènes de Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2026-05-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles