Gala de fin d’année Studio Pulsation Arènes de Fontvieille Les Arènes Fontvieille
Gala de fin d’année Studio Pulsation Arènes de Fontvieille Les Arènes Fontvieille samedi 27 juin 2026.
Fontvieille
Gala de fin d’année Studio Pulsation Arènes de Fontvieille
Samedi 27 juin 2026 à partir de 21h.
Ouverture des portes et de la billetterie à 20h. Les Arènes Avenue des Moulins Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Soirée de Gala de fin d’année de l’Association Studio Pulsation dans les arènes de Fontvieille !
Ouverture des portes et de la billetterie à 20h et début du spectacle à 21h.
Tarifs 10€ gratuits pour les moins de 5 ans Buvette sur place
Avec la participation des résidents de la résidence autonomie Alphonse Daudet de Fontvieille et des adhérents des associations ASSPA/OSA. .
Les Arènes Avenue des Moulins Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 98 06 77 contact@studiopulsation.fr
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English :
The Studio Pulsation Association’s End-of-Year Gala Evening at the Fontvieille Arena!
L’événement Gala de fin d’année Studio Pulsation Arènes de Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2026-05-04 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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