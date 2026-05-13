Fontvieille

Balade et dessin Entre nature et patrimoine

Samedi 13 juin 2026 de 9h à 15h.

Annulé en cas de mauvais temps. Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 15:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Entre nature et patrimoine À l’occasion des Journées de l’archéologie, cette balade dans les collines fontvieilloises nous mènera jusqu’aux aqueducs romains. Nous nous y installerons pour un atelier de dessin sur les paysages des Alpilles

Balade et dessin

Entre nature et patrimoine

À l’occasion des Journées de l’archéologie, cette balade dans les collines fontvieilloises nous mènera jusqu’aux aqueducs romains. Nous nous y installerons pour un atelier de dessin sur les paysages des Alpilles, initiation ou perfectionnement, techniques libres, adultes et enfant à partir de 10 ans. Prenez aussi votre pique-nique !

Danielle Gerlier et Romain Blanc du Parc des Alpilles



Nombre de places limitées, inscription obligatoire au 04 90 90 44 00 .

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Between nature and heritage To mark Archaeology Days, this walk through the hills of Fontvieille will take us to the Roman aqueducts. We’ll settle down there for a drawing workshop focusing on the landscapes of the Alpilles

L’événement Balade et dessin Entre nature et patrimoine Fontvieille a été mis à jour le 2026-05-13 par Parc Naturel Régional des Alpilles