Balade et dessin Entre nature et patrimoine Fontvieille
Balade et dessin Entre nature et patrimoine Fontvieille samedi 13 juin 2026.
Fontvieille
Balade et dessin Entre nature et patrimoine
Samedi 13 juin 2026 de 9h à 15h.
Annulé en cas de mauvais temps. Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 15:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Entre nature et patrimoine À l’occasion des Journées de l’archéologie, cette balade dans les collines fontvieilloises nous mènera jusqu’aux aqueducs romains. Nous nous y installerons pour un atelier de dessin sur les paysages des Alpilles
Balade et dessin
Entre nature et patrimoine
À l’occasion des Journées de l’archéologie, cette balade dans les collines fontvieilloises nous mènera jusqu’aux aqueducs romains. Nous nous y installerons pour un atelier de dessin sur les paysages des Alpilles, initiation ou perfectionnement, techniques libres, adultes et enfant à partir de 10 ans. Prenez aussi votre pique-nique !
Danielle Gerlier et Romain Blanc du Parc des Alpilles
Nombre de places limitées, inscription obligatoire au 04 90 90 44 00 .
Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Between nature and heritage To mark Archaeology Days, this walk through the hills of Fontvieille will take us to the Roman aqueducts. We’ll settle down there for a drawing workshop focusing on the landscapes of the Alpilles
L’événement Balade et dessin Entre nature et patrimoine Fontvieille a été mis à jour le 2026-05-13 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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