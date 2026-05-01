Fontvieille

Balade avec les P’tits ânes Sur le sentier des moulins

Dimanche 31 mai 2026 de 10h à 12h.

Annulé en cas de mauvais temps. Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Balade avec les P’tits ânes

Le sentier des moulins

Partez à la découverte du sentier des moulins à vent, rendu célèbre par Alphonse Daudet. Les deux petits ânes bâtés vous accompagneront dans les collines le temps d’une promenade commentée.

P’tits ânes

Balade avec les P’tits ânes ❁ Gratuit

Le sentier des moulins

Partez à la découverte du sentier des moulins à vent, rendu célèbre par Alphonse Daudet. Les deux petits ânes bâtés vous accompagneront dans les collines le temps d’une promenade commentée.

P’tits ânes .

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Walk with the P?tits ânes

The windmill trail

Discover the windmill trail made famous by Alphonse Daudet. The two little donkeys will accompany you on a guided walk through the hills.

P?tits ânes

L’événement Balade avec les P’tits ânes Sur le sentier des moulins Fontvieille a été mis à jour le 2026-04-30 par Parc Naturel Régional des Alpilles