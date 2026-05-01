Balade avec les P’tits ânes Sur le sentier des moulins Fontvieille
Balade avec les P’tits ânes Sur le sentier des moulins Fontvieille dimanche 31 mai 2026.
Fontvieille
Balade avec les P’tits ânes Sur le sentier des moulins
Dimanche 31 mai 2026 de 10h à 12h.
Annulé en cas de mauvais temps. Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Balade avec les P’tits ânes
Le sentier des moulins
Partez à la découverte du sentier des moulins à vent, rendu célèbre par Alphonse Daudet. Les deux petits ânes bâtés vous accompagneront dans les collines le temps d’une promenade commentée.
P’tits ânes
Balade avec les P’tits ânes ❁ Gratuit
Le sentier des moulins
Partez à la découverte du sentier des moulins à vent, rendu célèbre par Alphonse Daudet. Les deux petits ânes bâtés vous accompagneront dans les collines le temps d’une promenade commentée.
P’tits ânes .
Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Walk with the P?tits ânes
The windmill trail
Discover the windmill trail made famous by Alphonse Daudet. The two little donkeys will accompany you on a guided walk through the hills.
P?tits ânes
L’événement Balade avec les P’tits ânes Sur le sentier des moulins Fontvieille a été mis à jour le 2026-04-30 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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