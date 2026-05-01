Nettoyons le Sud Bureau d’Information Touristique de Fontvieille Fontvieille

Fontvieille

Nettoyons le Sud

Samedi 30 mai 2026 de 9h à 12h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Bureau d’Information Touristique de Fontvieille Avenue des Moulins Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’événement Nettoyons le sud vous donne RDV à Fontvieille, devant le Bureau d’Information Touristique, le samedi 30 mai à 9h !Familles

Venez ramasser les déchets à Fontvieille le samedi 30 mai !



Nettoyons le Sud, c’est la grande journée de ramassage qui réunit les communes, associations et citoyens de la Région Sud !



L’année dernière, plus de 85 tonnes de déchets ont été collectés dans plus de 300 points de ramassages.



Voici le programme de cette matinée



– 9h Accueil café puis départ de la collecte

– 12h Pesée et tri de déchets Apéritif offert par la municipalité



Le matériel de collecte sera fourni.



Cet évènement est ouvert à toutes et tous, petits et grands !



A vos marques, prêts ? Ramassez ! .

Bureau d’Information Touristique de Fontvieille Avenue des Moulins Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 79 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Clean up the South event will be taking place in Fontvieille, in front of the Tourist Information Office, on Saturday the 30th of May at 9am!

L’événement Nettoyons le Sud Fontvieille a été mis à jour le 2026-05-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles