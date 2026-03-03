Château de Montauban Saison 2026 Chemin de Montauban Fontvieille

Château de Montauban Saison 2026

Du 27/05 au 04/10/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 13h et de 14h30 à 18h.

Ouvert de 10:00 à 13:00 et de 14:30 à 18:00, fermé le lundi et le mardi. Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Début : Lundi 2026-05-27

fin : 2026-10-04

2026-05-27

Cette belle demeure fut avant tout un lieu de repos et d’inspiration pour Alphonse Daudet. Le musée propose une préfiguration d’un vaste projet et présente l’exposition permanente sur les découvertes archéologiques médiévales du territoire.

Cette demeure, décor de bon nombre de romans d’Alphonse Daudet, fut avant tout un lieu de calme et de repos pour l’auteur “Maison bénie, que de fois je suis venu là, me reprendre à la nature, me guérir de Paris et de ses fièvres…”.

Cette superbe bâtisse, composée d’une façade monumentale du XIXe siècle accolée à un mas du XVIIIe siècle, était la demeure de la famille Ambroy qui accueillit l’auteur lors de ses séjours en Provence. Daudet y fît des passages réguliers avec son épouse Julia à partir de 1863, sur invitation de ses cousins.

Devenu centre muséal dédié à l’histoire du village, le château de Montauban présente la préfiguration d’un vaste projet culturel dans lequel s’inscrit déjà l’exposition permanente sur les découvertes archéologiques médiévales du territoire, Exposition permanente Fontvieille, détour par le Moyen Âge .

Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 chateaudemontauban@fontvieille.fr

English :

This beautiful residence was above all a place of rest and inspiration for Alphonse Daudet. The museum is the forerunner of a vast project and presents the permanent exhibition on the area’s medieval archaeological discoveries.

