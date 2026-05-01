Fontvieille

Sortie vélo Rallye vélo du Parc des Alpilles

Dimanche 31 mai 2026 de 13h à 18h.

Annulé en cas de mauvais temps. Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 13:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Rallye vélo du Parc des Alpilles

Livret en main, partez à la découverte de Fontvieille, ses patrimoines architectural et naturel, son Histoire et les traditions provençales. A partir de 8 ans, en autonomie prendre son VTT !

Fontvieille

Rallye vélo du Parc des Alpilles

Livret en main, partez à la découverte de Fontvieille, ses patrimoines architectural et naturel, son Histoire et les traditions provençales. A partir de 8 ans, en autonomie prendre son VTT !

Fontvieille .

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Parc des Alpilles bike rally

Booklet in hand, discover Fontvieille, its architectural and natural heritage, its history and Provencal traditions. Ages 8 and up, self-guided bring your mountain bike!

Fontvieille

L’événement Sortie vélo Rallye vélo du Parc des Alpilles Fontvieille a été mis à jour le 2026-04-30 par Parc Naturel Régional des Alpilles