Sortie vélo Rallye vélo du Parc des Alpilles Fontvieille
Sortie vélo Rallye vélo du Parc des Alpilles Fontvieille dimanche 31 mai 2026.
Fontvieille
Sortie vélo Rallye vélo du Parc des Alpilles
Dimanche 31 mai 2026 de 13h à 18h.
Annulé en cas de mauvais temps. Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 13:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Rallye vélo du Parc des Alpilles
Livret en main, partez à la découverte de Fontvieille, ses patrimoines architectural et naturel, son Histoire et les traditions provençales. A partir de 8 ans, en autonomie prendre son VTT !
Fontvieille
Rallye vélo du Parc des Alpilles
Livret en main, partez à la découverte de Fontvieille, ses patrimoines architectural et naturel, son Histoire et les traditions provençales. A partir de 8 ans, en autonomie prendre son VTT !
Fontvieille .
Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Parc des Alpilles bike rally
Booklet in hand, discover Fontvieille, its architectural and natural heritage, its history and Provencal traditions. Ages 8 and up, self-guided bring your mountain bike!
Fontvieille
L’événement Sortie vélo Rallye vélo du Parc des Alpilles Fontvieille a été mis à jour le 2026-04-30 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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