Vide-Commode d’Arlésienne Puces Couturière Salle Polyvalente Fontvieille

Fontvieille

Vide-Commode d’Arlésienne Puces Couturière

Dimanche 31 mai 2026 de 9h à 18h. Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le Lions Club du Paradou organise son Vide-Commode d’Arlésienne dans la Salle Polyvalente à Fontvieille

L’événement où les étoffes racontent des histoires… et où l’on déniche des trésors ! Que vous soyez collectionneur, couturière, passionné ou simple curieux, c’est le rendez-vous pour trouver la pièce rare qui fait battre le cœur le ruban parfait, la dentelle ancienne, le fichu authentique ou encore l’inspiration pour votre prochaine création.

Au programme accessoires rares et authentiques, vêtements sortis des armoires de famille, des créations uniques fichus, jupons, dentelles, broderies, soies, rubans, bijoux, mercerie… Et même une tombola pour tenter de gagner un ruban d’Arlésienne, véritable joyau du costume provençal ! Organisé par le Lions Club Paradou Les Alpilles, l’événement est en accès libre avec parking gratuit. .

Salle Polyvalente Chemin du Stade Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lionsclub.paradoulesalpilles@gmail.com

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English :

The Paradou Lions Club is organising its ‘Arlésienne’ garage sale in the Salle Polyvalente in Fontvieille

L’événement Vide-Commode d’Arlésienne Puces Couturière Fontvieille a été mis à jour le 2026-04-17 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles