Ateliers pédagogiques au Château de Montauban Chemin de Montauban Fontvieille
Ateliers pédagogiques au Château de Montauban Chemin de Montauban Fontvieille mercredi 8 juillet 2026.
Fontvieille
Ateliers pédagogiques au Château de Montauban
Mercredi 8 juillet 2026 de 10h30 à 12h.
Daudet, raconte-moi une histoire.
Mercredi 15 juillet 2026 de 10h30 à 12h.
Les animaux fantastiques.
Mercredi 22 juillet 2026 de 10h30 à 12h.
Fabrique ton château !.
Mercredi 29 juillet 2026 de 10h30 à 12h.
L’art du vitrail.
Mercredi 5 août 2026 de 10h30 à 12h.
L’herbier de Daudet.
Mercredi 12 août 2026 de 10h30 à 12h.
Le Moulin de Daudet un voyage Pop-Up.
Mercredi 19 août 2026 de 10h30 à 12h.
Les jeux médiévaux. Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Au cours de l’été plusieurs ateliers pédagogiques sont organisées au Château de Montauban avec 7 thématiques différentes autour du Moyen Âge et Alphonse DaudetEnfants
– Les jeux médiévaux, après une phase de pratique du jeu de mérelle, les enfants confectionnent leur propre jeu et façonnent des pions en argile
– Daudet raconte-moi une histoire, Après la lecture de la Chèvre de M. Seguin, les enfants font jouer leur imagination pour trouver un autre destin à Blanchette
– l’Herbier poétique de Daudet, l’atelier permet aux enfants de s’immerger dans l’univers poétique et végétal de Daudet et réalisent un petit herbier littéraire
– l’Art du vitrail, les enfants font connaissance avec la technique du vitrail et son utilisation puis réalisent un vitrail sur calque en papier coloré
– Les animaux fantastiques Les animaux fantastiques les enfants découvrent le bestiaire médiéval, peuplé d’animaux hybrides et mythologiques et créent leur propre animal imaginaire.
– Fabrique ton château. Les enfants découpent des formes qui, une fois colorées, collées et assemblées formeront un château !
– Le Moulin de Daudet Un Voyage en Pop-Up Les enfants découpent, collent, colorient et assemblent un pop-up qui forme une scène en relief autour du moulin de Daudet
Sur réservation uniquement au Bureau d’Information Touristique de Fontvieille ou au Château de Montauban. (pour les enfants de 6 à 12 ans) .
Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com
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English :
A number of educational workshops are being organised at Château de Montauban over the summer, with 7 different themes focusing on the Middle Ages and Alphonse Daudet.
L’événement Ateliers pédagogiques au Château de Montauban Fontvieille a été mis à jour le 2026-05-01 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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