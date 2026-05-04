Ateliers pédagogiques au Château de Montauban Chemin de Montauban Fontvieille

Fontvieille

Ateliers pédagogiques au Château de Montauban

Mercredi 8 juillet 2026 de 10h30 à 12h.

Daudet, raconte-moi une histoire.

Mercredi 15 juillet 2026 de 10h30 à 12h.

Les animaux fantastiques.

Mercredi 22 juillet 2026 de 10h30 à 12h.

Fabrique ton château !.

Mercredi 29 juillet 2026 de 10h30 à 12h.

L’art du vitrail.

Mercredi 5 août 2026 de 10h30 à 12h.

L’herbier de Daudet.

Mercredi 12 août 2026 de 10h30 à 12h.

Le Moulin de Daudet un voyage Pop-Up.

Mercredi 19 août 2026 de 10h30 à 12h.

Les jeux médiévaux. Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Au cours de l’été plusieurs ateliers pédagogiques sont organisées au Château de Montauban avec 7 thématiques différentes autour du Moyen Âge et Alphonse DaudetEnfants

– Les jeux médiévaux, après une phase de pratique du jeu de mérelle, les enfants confectionnent leur propre jeu et façonnent des pions en argile

– Daudet raconte-moi une histoire, Après la lecture de la Chèvre de M. Seguin, les enfants font jouer leur imagination pour trouver un autre destin à Blanchette

– l’Herbier poétique de Daudet, l’atelier permet aux enfants de s’immerger dans l’univers poétique et végétal de Daudet et réalisent un petit herbier littéraire

– l’Art du vitrail, les enfants font connaissance avec la technique du vitrail et son utilisation puis réalisent un vitrail sur calque en papier coloré

– Les animaux fantastiques Les animaux fantastiques les enfants découvrent le bestiaire médiéval, peuplé d’animaux hybrides et mythologiques et créent leur propre animal imaginaire.

– Fabrique ton château. Les enfants découpent des formes qui, une fois colorées, collées et assemblées formeront un château !

– Le Moulin de Daudet Un Voyage en Pop-Up Les enfants découpent, collent, colorient et assemblent un pop-up qui forme une scène en relief autour du moulin de Daudet



Sur réservation uniquement au Bureau d’Information Touristique de Fontvieille ou au Château de Montauban. (pour les enfants de 6 à 12 ans) .

Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 fontvieille@alpillesenprovence.com

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English :

A number of educational workshops are being organised at Château de Montauban over the summer, with 7 different themes focusing on the Middle Ages and Alphonse Daudet.

L’événement Ateliers pédagogiques au Château de Montauban Fontvieille a été mis à jour le 2026-05-01 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles