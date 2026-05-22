Visites guidées au Château de Montauban Saison 2026 Chemin de Montauban Fontvieille

Fontvieille

Visites guidées au Château de Montauban Saison 2026

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 11h.

Dimanche 19 juillet 2026 à partir de 11h.

Dimanche 9 août 2026 à partir de 11h. Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-19 2026-08-09

Plusieurs dates de visites guidées du Château de Montauban pendant cette saison 2026 !

Cette demeure, décor de bon nombre de romans d’Alphonse Daudet, fut avant tout un lieu de calme et de repos pour l’auteur “Maison bénie, que de fois je suis venu là, me reprendre à la nature, me guérir de Paris et de ses fièvres…”.

Cette superbe bâtisse, composée d’une façade monumentale du XIXe siècle accolée à un mas du XVIIIe siècle, était la demeure de la famille Ambroy qui accueillit l’auteur lors de ses séjours en Provence. Daudet y fît des passages réguliers avec son épouse Julia à partir de 1863, sur invitation de ses cousins.

Devenu centre muséal dédié à l’histoire du village, le château de Montauban présente la préfiguration d’un vaste projet culturel dans lequel s’inscrit déjà l’exposition permanente sur les découvertes archéologiques médiévales du territoire, Exposition permanente Fontvieille, détour par le Moyen Âge





Inscription obligatoire auprès du Château de Montauban .

Chemin de Montauban Château de Montauban Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 67 49 chateaudemontauban@fontvieille.fr

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English :

Several dates for guided tours of the Château de Montauban during the 2026 season !

L’événement Visites guidées au Château de Montauban Saison 2026 Fontvieille a été mis à jour le 2026-05-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles