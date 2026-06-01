Gala de l’école de danse La Coupole Saint-Loubès

Saint-Loubès

Gala de l’école de danse

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Tous les ans, l’école de danse municipale prépare un gala pour toutes les classes, de l’éveil aux cours pour adultes. C’est la mise en scène d’un grand moment, l’occasion de présenter au public les efforts fournis tout au long de l’année. Ce spectacle réunit les danseuses et danseurs, les amateurs de modern jazz avec Mme Marie-Pierre Rigaudie et de classique avec Mme Valérie Oddos, leurs familles, leurs amis et les passionnés de danse. .

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 68 67 06

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English : Gala de l’école de danse

L’événement Gala de l’école de danse Saint-Loubès a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de l’Entre-deux-Mers