Gala de natation artistique Les Atlantides Le Mans
Gala de natation artistique Les Atlantides Le Mans samedi 23 mai 2026.
Le Mans
Gala de natation artistique
Les Atlantides Avenue de Volos Le Mans Sarthe
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
The Gala must go on !
Le gala de natation artistique du Club des Nageurs du Mans (CNM) qui aura lieu les 23 et 24 mai 2026 au centre aquatique des Atlantides.
– 23 mai à 21h
– 24 mai à 20h30
Buvette et petite restauration sur place
Nous attendons 500 spectateurs pour chacun des deux soirs. Il s’agit d’un grand spectacle qui met en avant le travail, la rigueur, le collectif et surtout la passion des nageurs(ses).
Les réservations sont indispensables car chaque année l’évènement fait salle comble! Accédez, via le QR code, au lien de réservation. .
Les Atlantides Avenue de Volos Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 26 33 53 c.leberre7@laposte.net
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English :
The Gala must go on!
L’événement Gala de natation artistique Le Mans a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Le Mans
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