Le Mans

Gala de natation artistique

Les Atlantides Avenue de Volos Le Mans Sarthe

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

The Gala must go on !

Le gala de natation artistique du Club des Nageurs du Mans (CNM) qui aura lieu les 23 et 24 mai 2026 au centre aquatique des Atlantides.

– 23 mai à 21h

– 24 mai à 20h30

Buvette et petite restauration sur place

Nous attendons 500 spectateurs pour chacun des deux soirs. Il s’agit d’un grand spectacle qui met en avant le travail, la rigueur, le collectif et surtout la passion des nageurs(ses).

Les réservations sont indispensables car chaque année l’évènement fait salle comble! Accédez, via le QR code, au lien de réservation. .

Les Atlantides Avenue de Volos Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 26 33 53 c.leberre7@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Gala must go on!

L’événement Gala de natation artistique Le Mans a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Le Mans