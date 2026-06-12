Quessoy

Gala de twirling

Salle omnisport Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Gala du Twirling Sport Quessoy. Restauration sur place Food truck L’Étable à galettes .

Salle omnisport Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 30 03

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English :

L’événement Gala de twirling Quessoy a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor