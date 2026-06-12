Gala de twirling Quessoy
Gala de twirling Quessoy samedi 4 juillet 2026.
Quessoy
Gala de twirling
Salle omnisport Quessoy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Gala du Twirling Sport Quessoy. Restauration sur place Food truck L’Étable à galettes .
Salle omnisport Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 30 03
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English :
L’événement Gala de twirling Quessoy a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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