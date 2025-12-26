Gala des longeurs

Grande Rue Ault Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Organisé par Longe C’Ault.

Organisé par Longe C’Ault. .

Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 67 01 64 longecault@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Longe C’Ault.

L’événement Gala des longeurs Ault a été mis à jour le 2025-12-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS