Gala du GumnAtlantiClub Salle de Gymnastique Moutiers-les-Mauxfaits samedi 27 juin 2026.

Moutiers-les-Mauxfaits

Gala du GumnAtlantiClub

Salle de Gymnastique 30 rue des forêts Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

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Salle de Gymnastique 30 rue des forêts Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 7 69 52 85 93

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English :

L’événement Gala du GumnAtlantiClub Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral