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Gala du GumnAtlantiClub Salle de Gymnastique Moutiers-les-Mauxfaits

Gala du GumnAtlantiClub Salle de Gymnastique Moutiers-les-Mauxfaits samedi 27 juin 2026.

Lieu : Salle de Gymnastique

Adresse : 30 rue des forêts

Ville : 85540 Moutiers-les-Mauxfaits

Département : Vendée

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Moutiers-les-Mauxfaits

Gala du GumnAtlantiClub

Salle de Gymnastique 30 rue des forêts Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :
2026-06-27

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Salle de Gymnastique 30 rue des forêts Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 7 69 52 85 93 

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English :

L’événement Gala du GumnAtlantiClub Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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