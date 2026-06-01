Les P’tits Maurice en Fête Salle des fêtes Moutiers-les-Mauxfaits dimanche 28 juin 2026.

Moutiers-les-Mauxfaits

Les P’tits Maurice en Fête

Salle des fêtes Route de la Tranche Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

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Salle des fêtes Route de la Tranche Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire

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English :

L’événement Les P’tits Maurice en Fête Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral