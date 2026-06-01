Les P’tits Maurice en Fête Salle des fêtes Moutiers-les-Mauxfaits
Les P’tits Maurice en Fête Salle des fêtes Moutiers-les-Mauxfaits dimanche 28 juin 2026.
Moutiers-les-Mauxfaits
Les P’tits Maurice en Fête
Salle des fêtes Route de la Tranche Moutiers-les-Mauxfaits Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
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Salle des fêtes Route de la Tranche Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire
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English :
L’événement Les P’tits Maurice en Fête Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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