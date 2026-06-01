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Grand déstockage de vêtements Boutique Secours Catholique Moutiers-les-Mauxfaits

Grand déstockage de vêtements Boutique Secours Catholique Moutiers-les-Mauxfaits samedi 20 juin 2026.

Lieu : Boutique Secours Catholique

Adresse : 7 Impasse de la Gare

Ville : 85540 Moutiers-les-Mauxfaits

Département : Vendée

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Moutiers-les-Mauxfaits

Grand déstockage de vêtements

Boutique Secours Catholique 7 Impasse de la Gare Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 13:00:00

Date(s) :
2026-06-20

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Boutique Secours Catholique 7 Impasse de la Gare Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 53 88 82 26  equipelocale.moutierslesmauxfaits@secours-catholique.org

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English :

L’événement Grand déstockage de vêtements Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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