Grand déstockage de vêtements Boutique Secours Catholique Moutiers-les-Mauxfaits
Grand déstockage de vêtements Boutique Secours Catholique Moutiers-les-Mauxfaits samedi 20 juin 2026.
Moutiers-les-Mauxfaits
Grand déstockage de vêtements
Boutique Secours Catholique 7 Impasse de la Gare Moutiers-les-Mauxfaits Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 13:00:00
Date(s) :
2026-06-20
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Boutique Secours Catholique 7 Impasse de la Gare Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 53 88 82 26 equipelocale.moutierslesmauxfaits@secours-catholique.org
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English :
L’événement Grand déstockage de vêtements Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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