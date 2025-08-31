Galerie d’Art Douceur Angevine Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Galerie d’Art Douceur Angevine

Chênehutte-Trèves-Cunault 8 rue Notre-Dame Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

France Gautier Gaudesse, artiste peintre, ouvre les portes de son atelier-galerie pour vous faire découvrir ses œuvres contemporaines.

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Chênehutte-Trèves-Cunault 8 rue Notre-Dame Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire france.gauthier49@gmail.com

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English :

Painter France Gautier Gaudesse opens the doors of her studio-gallery to let you discover her contemporary works.

L’événement Galerie d’Art Douceur Angevine Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME