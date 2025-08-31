Galerie d’Art Douceur Angevine Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Chênehutte-Trèves-Cunault · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Galerie d’Art Douceur Angevine
Chênehutte-Trèves-Cunault 8 rue Notre-Dame Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
France Gautier Gaudesse, artiste peintre, ouvre les portes de son atelier-galerie pour vous faire découvrir ses œuvres contemporaines.
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Chênehutte-Trèves-Cunault 8 rue Notre-Dame Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire france.gauthier49@gmail.com
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English :
Painter France Gautier Gaudesse opens the doors of her studio-gallery to let you discover her contemporary works.
L’événement Galerie d’Art Douceur Angevine Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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