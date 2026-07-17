Informations pratiques

Saint-Sulpice-les-Feuilles

Galerie d’art éphémère Coup de Coeur

9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Envie de découvrir des artistes locaux ? Profitez d’une expo pour admirer de nombreuses œuvres tableaux, céramiques, sculptures, etc. Vous pourrez même acquérir votre coup de cœur qui viendra orner votre intérieur ! .

9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 06 69 bonjour@lapapote.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Galerie d’art éphémère Coup de Coeur

L’événement Galerie d’art éphémère Coup de Coeur Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin