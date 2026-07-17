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Galerie d’art éphémère Coup de Coeur Saint-Sulpice-les-Feuilles

samedi 1 août 2026 · Saint-Sulpice-les-Feuilles

Galerie d’art éphémère Coup de Coeur Saint-Sulpice-les-Feuilles

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
9 Rue du Commerce
Ville
87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Saint-Sulpice-les-Feuilles

Galerie d’art éphémère Coup de Coeur

9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Envie de découvrir des artistes locaux ? Profitez d’une expo pour admirer de nombreuses œuvres tableaux, céramiques, sculptures, etc. Vous pourrez même acquérir votre coup de cœur qui viendra orner votre intérieur !   .

9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 06 69  bonjour@lapapote.com

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English : Galerie d’art éphémère Coup de Coeur

L’événement Galerie d’art éphémère Coup de Coeur Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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