Portes ouvertes à Les Miels du Moulin Les Miels du Moulin Saint-Sulpice-les-Feuilles

Informations pratiques

Saint-Sulpice-les-Feuilles

Portes ouvertes à Les Miels du Moulin

Les Miels du Moulin Le Moulin de Lavaupot Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Quentin vous ouvre les portes de son exploitation apicole. Vous pourrez participer à des visites des ruchers et de la miellerie (sur inscription sur le site internet), acheter des bons et beaux produits auprès des producteurs et artisans présents et déguster un succulent banquet concocté par le restaurant Le Cheveny (sur réservation). .

Les Miels du Moulin Le Moulin de Lavaupot Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 50 01

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English : Portes ouvertes à Les Miels du Moulin

L’événement Portes ouvertes à Les Miels du Moulin Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin