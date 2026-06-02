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Galerie de l’Oscambre Juillet 2026 Galerie de l’Oscambre Chantelle

Galerie de l’Oscambre Juillet 2026 Galerie de l’Oscambre Chantelle jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Galerie de l'Oscambre

Adresse : 41 place de l'Oscambre

Ville : 03140 Chantelle

Département : Allier

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Chantelle

Galerie de l’Oscambre Juillet 2026

Galerie de l’Oscambre 41 place de l’Oscambre Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-02 15:00:00
fin : 2026-07-26 18:30:00

Date(s) :
2026-07-02

Broderie d’art, photographie, céramique Raku et tableaux en cuir quatre artistes aux univers distincts pour une exposition estivale riche en matières et en savoir-faire. Artistes
C. Lepage · S. Chapuis · N. Gacon · Sanson Cuir.
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Galerie de l’Oscambre 41 place de l’Oscambre Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 18 79 38  galeriedeloscambre@gmail.com

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English :

Broderie d’art, photography, Raku ceramics and leather paintings: four artists with distinct universes for a summer exhibition rich in materials and know-how. Artists
C. Lepage S. Chapuis N. Gacon Sanson Cuir.

L’événement Galerie de l’Oscambre Juillet 2026 Chantelle a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule

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