Informations pratiques

Onet-le-Château

Galerie les Capucines Les expositions 2026/2027

26 boulevard des capucines Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10

fin : 2027-04-22

Date(s) :

2026-09-10 2026-10-26 2026-11-26 2027-01-21 2027-03-11 2027-04-29 2027-06-03

La galerie les Capucines vous propose des expositions tout au long de l’année.

Au programme

IWOK, par Guillaume Jeanjean du 10 septembre au 22 octobre ( vernissage le 10 septembre à 18h30 )

Chambres adolescentes, par L’Imagier Vagabond du 26 octobre au 22 novembre ( vernissage le 29 octobre à 18h30 )

Les Invisibles, par Stéphane Artous du 26 novembre au 14 janvier ( vernissage le 26 novembre à 18h30 )

Aubrac, Terre d’immensités, par Eliane Bouvet du 21 janvier au 4 mars ( vernissage le 21 janvier à 18h30 )

Los Almanos, par Sula et Moons du 11 mars au 22 avril ( vernissage le 11 mars à 18h30 )

Bleues, par Severine Barbiéri, Anne-Laure Bérodier, Isabelle Bos, Cécile Grès, Marlène Vicale du 29 avril au 26 mai ( vernissage le 29 avril à 18h30 )

L’Exposition, par les clubs d’activités de la M.J.C. Onet du 3 juin au 2 juillet ( vernissage le 3 mars à 18h30 ) .

26 boulevard des capucines Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 16 00 mjc@onet-le-chateau.fr

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English :

The Les Capucines Gallery features exhibitions throughout the year.

L’événement Galerie les Capucines Les expositions 2026/2027 Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)