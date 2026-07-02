Galerie Mélanie Rio Fluency, Galerie Mélanie Rio Fluency, Nantes

Informations pratiques

Galerie Mélanie Rio Fluency 15 avril – 15 mai 2027 Galerie Mélanie Rio Fluency Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-15T14:30:00+02:00 – 2027-04-15T18:30:00+02:00

Fin : 2027-05-15T14:30:00+02:00 – 2027-05-15T18:30:00+02:00

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Mélanie Rio Fluency 3 place Albert Camus, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 89 20 40 https://www.rio-fluency.com/fr/ https://www.instagram.com/melanieriofluency/;https://fr.linkedin.com/company/galerie-melanie-rio-fluency [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] La Galerie Melanie Rio Fluency, fondée à Nantes en 2009, est un acteur protéiforme de l’art contemporain. La galerie produit des projets artistiques, propose des expositions éphémères et des collaborations avec des lieux d’art, du conseil auprès d’entreprises et promoteurs pour des commandes artistiques. Anciennement melanieRio, en 2018 la galerie change de nom et de format, quitte l’ancien hôtel particulier boulevard Guist’hau et emménage dans un nouvel espace conçu par Agence Unité + Eduardo Souto de Moura arquitectos. Cet espace est situé sur l’Île de Nantes au cœur de l’effervescence artistique nantaise.

La galerie représente une quinzaine d’artistes et se consacre désormais à la présentation d’un programme dynamique d’événements d’art contemporain associant expositions courtes et partenariats avec entités culturelles et entreprises. Tram 1, arrêt Chantiers Navals.

Bus C5, arrêt Gare de l’Etat.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcours Photographie dans les galeries d’art, organisé par le Comité Professionnel des Galeries d’Art.

©Mélanie Rio Fluency