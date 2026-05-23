Galibier Challenge Passage de la cyclo La Mauriennaise Col du Mollard Albiez-Montrond
Galibier Challenge Passage de la cyclo La Mauriennaise Col du Mollard Albiez-Montrond samedi 6 juin 2026.
Albiez-Montrond
Galibier Challenge Passage de la cyclo La Mauriennaise
Col du Mollard 1500 route du Mollard Albiez-Montrond Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le Galibier Challenge offre aux cyclistes 3 courses en 2 jours autour des mythiques Cols mauriennais. Avant le Galibier, la Mauriennaise passera par Albiez-le-Jeune et Albiez via les Cols de la Confrérie et du Mollard. Venez encourager les grimpeurs !
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Col du Mollard 1500 route du Mollard Albiez-Montrond 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 30 48 contact@explore-maurienne.com
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English :
The Galibier Challenge offers cyclists 3 races in 2 days around the legendary Mauriennais mountain passes. Before the Galibier, the Mauriennaise will pass through Albiez-le-Jeune and Albiez via the Cols de la Confrérie and du Mollard. Come and cheer on the climbers!
L’événement Galibier Challenge Passage de la cyclo La Mauriennaise Albiez-Montrond a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Intercommunal Cœur de Maurienne
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