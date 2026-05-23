Galibier Challenge Passage de la cyclo La Mauriennaise Col du Mollard Albiez-Montrond

Albiez-Montrond

Galibier Challenge Passage de la cyclo La Mauriennaise

Col du Mollard 1500 route du Mollard Albiez-Montrond Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Galibier Challenge offre aux cyclistes 3 courses en 2 jours autour des mythiques Cols mauriennais. Avant le Galibier, la Mauriennaise passera par Albiez-le-Jeune et Albiez via les Cols de la Confrérie et du Mollard. Venez encourager les grimpeurs !

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Col du Mollard 1500 route du Mollard Albiez-Montrond 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 30 48 contact@explore-maurienne.com

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English :

The Galibier Challenge offers cyclists 3 races in 2 days around the legendary Mauriennais mountain passes. Before the Galibier, the Mauriennaise will pass through Albiez-le-Jeune and Albiez via the Cols de la Confrérie and du Mollard. Come and cheer on the climbers!

L’événement Galibier Challenge Passage de la cyclo La Mauriennaise Albiez-Montrond a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Intercommunal Cœur de Maurienne