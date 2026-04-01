GAME OF ROME MUSEE SAINT RAYMOND Toulouse

Toulouse

GAME OF ROME

MUSEE SAINT RAYMOND 1 ter Place Saint-Sernin Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 11:00:00

fin : 2026-04-24 12:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Une expérience unique, inspirée des jeux de rôle !

Vous incarnez un Romain ou une Romaine, vous devez accomplir 10 missions en liens avec les oeuvres exposées dans l’exposition Gaulois mais Romains ! En interagissant avec les autres joueurs et grâce à la gestion de l’inventaire, vous pourriez bien rendre la vie de votre avatar exceptionnelle. .

MUSEE SAINT RAYMOND 1 ter Place Saint-Sernin Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A unique experience inspired by role-playing games!

L’événement GAME OF ROME Toulouse a été mis à jour le 2026-04-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE