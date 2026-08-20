Game on ! C’est la reprise des rendez-vous jeux à la médiathèque !, Médiathèque centrale, Perpignan
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque centrale · Perpignan
Informations pratiques
Game on ! C’est la reprise des rendez-vous jeux à la médiathèque ! Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque centrale Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Venez découvrir et essayer une sélection de jeux vidéo et de jeux de société pour tous les âges. Grands classiques, nouveautés, jeux coopératifs, jeux d’ambiance ou défis plus compétitifs : il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies.
Que vous soyez joueur confirmé, curieux de passage ou simplement à la recherche d’un moment convivial à partager, ce rendez-vous est l’occasion de se retrouver autour du plaisir du jeu.
Manette en main, autour d’un plateau ou de quelques cartes, l’essentiel est de jouer ensemble et de passer un bon moment.
Ce lancement de saison sera ponctué de découvertes, de tournois et de défis, avec de nombreux jeux à découvrir avec vos bibliothécaires.
Et en bonus ! Venez découvrir l’expérience TiJaguar et son mur interactif.
Entre jeu vidéo et activité physique, cette animation propose une façon originale de jouer, seul, en famille ou entre amis.
Une belle occasion de tester les jeux de demain tout en s’amusant.
Alors, prêts à entrer dans la partie ? Nous n’attendons plus que vous !
Tout public à partir de 7 ans
Médiathèque centrale 15 Rue Emile Zola, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie 0468663022 https://resolu.net Bus : Cassanyes B et 1 / Castillet / Campus Mailly : P’tit Bus
Biblis en folie 2026
©médiathèquedeperpignan
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