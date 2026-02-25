Gaming Mumrik La mélodie de la vallée des moomins Madiathèque Le Traic d’Encre Le Croisic

Gaming Mumrik La mélodie de la vallée des moomins

Madiathèque Le Traic d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-04-14 17:00:00

2026-04-14

Jeu d’aventure tout en musique. Aide Mumrik à rendre à la vallée son état d’origine, tout en prêtant assistance aux personnages et créatures qui y vivent, tous plus fantaisistes et plus mémorables les uns que les autres.

Ce jeu est adapté de la série de livres Les moomins de Tove Jansson.



Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Dès 9 ans. Sur inscription. .

Madiathèque Le Traic d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

