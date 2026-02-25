Gaming Mumrik La mélodie de la vallée des moomins Madiathèque Le Traic d’Encre Le Croisic
Madiathèque Le Traic d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-04-14 17:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Jeu d’aventure tout en musique. Aide Mumrik à rendre à la vallée son état d’origine, tout en prêtant assistance aux personnages et créatures qui y vivent, tous plus fantaisistes et plus mémorables les uns que les autres.
Ce jeu est adapté de la série de livres Les moomins de Tove Jansson.
Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Dès 9 ans. Sur inscription. .
Madiathèque Le Traic d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
