Gaming Party, la mensuelle, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
Gaming Party, la mensuelle, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues vendredi 24 avril 2026.
Gaming Party, la mensuelle 24 avril et 26 juin EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T18:00:00+02:00 – 2026-06-26T21:00:00+02:00
Présentation
Venez explorer une variété de jeux vidéo, des classiques rétro aux dernières tendances sur PC. Vivez l’expérience immersive de la réalité virtuelle. Et laissez vous séduire par notre sélection de jeu de société. Rejoignez-nous pour découvrir, partager et créer des souvenirs ludiques. Rendez-vous pour une soirée de divertissement où la communauté des joueurs Martégaux se réunit pour célébrer la passion du jeu vidéo.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
- Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
- Retrouvez nous sur notre page Facebook
Localisation
EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. Jeux-vidéos gaming
Ville de Martigues / EPN
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