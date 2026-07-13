Gaming Réalité virtuelle Rue de la Grande Abbaye Fréhel
vendredi 14 août 2026 · Rue de la Grande Abbaye · Fréhel
Informations pratiques
Fréhel
Gaming Réalité virtuelle
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Jouez autrement à la bibliothèque !
Testez une expérience immersive hors du commun brisez des cubes avec votre sabre laser, dansez avec un robot, esquivez vos ennemis, visitez Notre-Dame-de-Paris… Il y en aura pour tous les goûts. .
Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12
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English :
L’événement Gaming Réalité virtuelle Fréhel a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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