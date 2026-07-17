Gaming : réalité virtuelle, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Informations pratiques

Gaming : réalité virtuelle Vendredi 14 août, 14h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T16:00:00+02:00

Testez une expérience immersive hors du commun : brisez des cubes avec votre sabre laser, dansez avec un robot, esquivez vos ennemis, visitez Notre-Dame-de-Paris… Il y en aura pour tous les goûts.

Vendredi 14 août de 14h à 16h, à la médiathèque

A partir de 10 ans – sessions de 30 min sur inscription

Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}]

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