Garçon, la note ! Bolidde Pop Rock Cours de l’école Saint-Bris-le-Vineux

Informations pratiques

Saint-Bris-le-Vineux

Garçon, la note ! Bolidde Pop Rock

Cours de l’école 1 Rue du Docteur Tardieux Saint-Bris-le-Vineux Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Chanteur, guitariste et auteur-compositeur, BOLIDDE propose un univers pop/rock vibrant où se rencontrent influences vintage et sonorités modernes. Après un premier album éponyme en 2022 et Rainbow Galaxy en 2025, il affirme une identité musicale singulière, portée par des mélodies accrocheuses, une énergie authentique et des inspirations anglo-saxonnes qui traversent les époques. .

Cours de l’école 1 Rue du Docteur Tardieux Saint-Bris-le-Vineux 89530 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 49 86 07

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English : Garçon, la note ! Bolidde Pop Rock

L’événement Garçon, la note ! Bolidde Pop Rock Saint-Bris-le-Vineux a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Auxerrois