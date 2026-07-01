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AGENDA · Saint-Bris-le-Vineux

Visite guidée et concert église Saint-Prix-Saint-Cot Saint Bris le Vineux Saint-Bris-le-Vineux

samedi 11 juillet 2026 · Saint-Bris-le-Vineux

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Eglise saint Bris le Vinneux
Ville
89530 Saint-Bris-le-Vineux
Département
Yonne
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Saint-Bris-le-Vineux

Visite guidée et concert église Saint-Prix-Saint-Cot Saint Bris le Vineux

Eglise saint Bris le Vinneux Saint-Bris-le-Vineux Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Vivez une soirée mêlant patrimoine et musique à l’église Saint-Prix-Saint-Cot de Saint-Bris-le-Vineux. Découvrez les richesses de l’édifice lors d’une visite guidée, puis laissez-vous emporter par le concert Hymne à la lumière interprété par l’ensemble A Due Voci, accompagné au violoncelle et à l’orgue. Un rendez-vous culturel ouvert à tous, avec participation libre.   .

Eglise saint Bris le Vinneux Saint-Bris-le-Vineux 89530 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   patrice.wahlen@wanadoo.fr

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English :

L’événement Visite guidée et concert église Saint-Prix-Saint-Cot Saint Bris le Vineux Saint-Bris-le-Vineux a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Auxerrois

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