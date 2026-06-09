Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Un jour une église Saint-Bris-le-Vineux

Un jour une église Saint-Bris-le-Vineux jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : L'église Saint-Prix-et-Saint-Cot

Ville : 89530 Saint-Bris-le-Vineux

Département : Yonne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Bris-le-Vineux

Un jour une église

L’église Saint-Prix-et-Saint-Cot Saint-Bris-le-Vineux Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées.   .

L’église Saint-Prix-et-Saint-Cot Saint-Bris-le-Vineux 89530 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   patrice.wahlen@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un jour une église

L’événement Un jour une église Saint-Bris-le-Vineux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Auxerrois