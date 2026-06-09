Un jour une église Saint-Bris-le-Vineux
Un jour une église Saint-Bris-le-Vineux jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Bris-le-Vineux
Un jour une église
L’église Saint-Prix-et-Saint-Cot Saint-Bris-le-Vineux Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées. .
L’église Saint-Prix-et-Saint-Cot Saint-Bris-le-Vineux 89530 Yonne Bourgogne-Franche-Comté patrice.wahlen@wanadoo.fr
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English : Un jour une église
L’événement Un jour une église Saint-Bris-le-Vineux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Auxerrois