Saint-Bris-le-Vineux

Un jour une église

L’église Saint-Prix-et-Saint-Cot Saint-Bris-le-Vineux Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées. .

L’église Saint-Prix-et-Saint-Cot Saint-Bris-le-Vineux 89530 Yonne Bourgogne-Franche-Comté patrice.wahlen@wanadoo.fr

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English : Un jour une église

L’événement Un jour une église Saint-Bris-le-Vineux a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Auxerrois