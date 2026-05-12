Garçon, l’addition ! Souslespylônes | Théâtre des Sports Saint-Pierre-de-Coutances
Garçon, l’addition ! Souslespylônes | Théâtre des Sports Saint-Pierre-de-Coutances samedi 20 juin 2026.
Saint-Pierre-de-Coutances
Garçon, l’addition !
Souslespylônes | Théâtre des Sports 2 Bis Rue des Carrières Saint-Michel Saint-Pierre-de-Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 15:45:00
Date(s) :
2026-06-20
D’après J. Tardieu, G. Courteline, R. Dubillard et T. Bernard. Représentation de l’atelier de théâtre collège dirigé par Isabelle Quantin.
Une déambulation théâtrale entre rue, café et bords de Seine. À travers une suite de sketchs, les jeunes comédiens jouent avec les absurdités du langage et les malentendus du quotidien.
Une exploration drôle et décalée de nos façons de communiquer (ou de ne pas se comprendre !). .
Souslespylônes | Théâtre des Sports 2 Bis Rue des Carrières Saint-Michel Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 67 99 contact@cie-dodeka.fr
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English : Garçon, l’addition !
L’événement Garçon, l’addition ! Saint-Pierre-de-Coutances a été mis à jour le 2026-05-12 par Coutances Tourisme
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