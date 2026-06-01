Saint-Pierre-de-Coutances

L’art de la récup’

14 Rue du Haut Mesnil Saint-Pierre-de-Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Upcycling et revalorisation de la seconde main exposition éphémère, jeux extérieurs, ateliers…

Vendredi 12 juin 14h-18h et samedi 13 juin 10h-18h, au Tri-tout Solidaire. .

14 Rue du Haut Mesnil Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 87 39 tritoutcoutances@orange.fr

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English : L’art de la récup’

L’événement L’art de la récup’ Saint-Pierre-de-Coutances a été mis à jour le 2026-06-02 par Coutances Tourisme