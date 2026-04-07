Garden Gastronomy une journée dans notre potager de Verzy Manoir de Verzy Verzy

Verzy

Garden Gastronomy une journée dans notre potager de Verzy

Manoir de Verzy 12 Rue Ernest Graingault Verzy Marne

Tarif : 180 – 180 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 15:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Tout public

Fêtez le retour de la belle saison avec une expérience immersive dans notre potager au cœur du Manoir de Verzy.

Commencez la journée par un petit-déjeuner typiquement francais composé de viennoiseries, jus frais, de tisanes issues du jardin et de notre cuvée emblématique Brut Carte Jaune en Magnum.

Profitez ensuite d’ateliers participatifs autour de la permaculture, du Champagne et de l’histoire de notre Maison.

Poursuivez l’expérience avec un déjeuner en quatre séquences élaboré avec des légumes cultivés dans notre jardin ainsi que ceux de maraîchers et producteurs locaux. Ils seront cuisinés sous différentes formes par nos Chefs et accompagnés de nos cuvées La Grande Dame Rosé et Vintage.

Tout au long de l’événement, l’équipe Veuve Clicquot vous fera découvrir les dates historiques de l’ancien potager pour mieux vous plonger dans le riche patrimoine de notre Maison. .

Manoir de Verzy 12 Rue Ernest Graingault Verzy 51380 Marne Grand Est experiences@moethennessy.com

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English : Garden Gastronomy une journée dans notre potager de Verzy

L’événement Garden Gastronomy une journée dans notre potager de Verzy Verzy a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT de la Marne