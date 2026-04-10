Pique-nique au Manoir de Verzy Manoir de Verzy Verzy

Verzy

Pique-nique au Manoir de Verzy

Manoir de Verzy 12 Rue Ernest Graingault Verzy Marne

Tarif : 88 – 88 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 12:00:00

fin : 2026-07-05 15:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-17

Tout public

Le Parc du Manoir de Verzy ouvre ses portes pour un picnic sur son fabuleux domaine surplombant les vignes.

Au cœur du vignoble champenois, le Parc du Manoir de Verzy ramène le visiteur à l’origine du vin de Champagne la nature, le monde végétal soumis au cycle des saisons. Entre charme et tranquillité, le plaisir de se retrouver dans ce cadre se conjugue à celui des expériences et des accords mets et vins.

Savourez un menu conçu par nos partenaires locaux, accompagné par les cuvées Brut Rosé et Brut Carte Jaune, dans ce lieu charmant et paisible.

Au menu des produits frais de nos régions, de saison et des recettes simples et chaleureuses élaborées dans le plus pur respect des ressources naturelles en accord avec les cuvées de la Maison.

Quelle meilleure façon de marquer les beaux jours ?

Découvrez notre Manoir et ses alentours bucoliques, puis promenez-vous dans notre célèbre vignoble.

Sur réservation.

Évènement susceptible d’être annulé ou modifié en cas d’intempéries. .

Manoir de Verzy 12 Rue Ernest Graingault Verzy 51380 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pique-nique au Manoir de Verzy

L’événement Pique-nique au Manoir de Verzy Verzy a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT de la Marne