Garden Party soirée gourmande sous les étoiles Ateliers de la Corderie Jonzac

Garden Party soirée gourmande sous les étoiles

Ateliers de la Corderie 25 rue Ruibet Gatineau Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Soirée ouverte et conviviale Garden Party pour toute la famille dans une décoration type guinguette. Êtes-vous prêts pour une soirée décontractée aux Ateliers de la Corderie? Thème 2026 Le Mexique.

.

Ateliers de la Corderie 25 rue Ruibet Gatineau Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An open, friendly Garden Party for the whole family in a guinguette-style setting. Are you ready for a relaxed evening at Ateliers de la Corderie? 2026 theme: Mexico.

L’événement Garden Party soirée gourmande sous les étoiles Jonzac a été mis à jour le 2026-03-04 par CDC de Haute Saintonge