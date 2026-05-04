Garder son logement frais l’été – Visite découverte à l’Éco-Appart Eco-appart Nantes
Garder son logement frais l’été – Visite découverte à l’Éco-Appart Eco-appart Nantes lundi 15 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-15 14:00 – 16:00
Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription au 02 40 99 28 01 Tout public
Visite découverte : Garder son logement frais l’été Profitez de conseils pratiques et astuces simples pour améliorer le confort chez vous en période de fortes chaleurs.
Eco-appart Centre-ville Nantes 44000
02 40 99 28 01 https://metropole.nantes.fr/services/environnement-nature/consommer-responsable/mieux-moins-consommer 02 40 99 28 01 https://metropole.nantes.fr/actualites/l-eco-appartement-pour-faire-des-economies-d-energie-chez-soi
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