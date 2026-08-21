Gardiens des mémoire : Renaître des cendres et résister à l’oubli, Musée de le Boissellerie, Bois-d’Amont

Informations pratiques

Gardiens des mémoire : Renaître des cendres et résister à l’oubli Samedi 19 septembre, 15h00 Musée de le Boissellerie Jura

Scénovision : limite 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée vous invite à porter un double regard sur son histoire : celui du patrimoine de la photographie et celui d’un patrimoine en péril, entre mémoire et renaissance.

Derrière ces murs se cache une histoire faite de pertes et de renaissances, portée depuis des décennies par une poignée de bénévoles passionnés, réunis au sein de l’association Les Gardiens de la Boissellerie d’Amont. De ses premiers pas à sa forme actuelle, le musée n’a cessé de se réinventer — jusqu’à sa modernisation complète en 2023, notamment grâce au scénovision.

Le samedi dès 15h, partez en déambulation libre à travers le musée pour observer les clichés qui racontent cette histoire — clichés d’époque figeant des instants du passé, mais aussi les « clichés » de ses multiples transformations. Le long du parcours, guides et bénévoles seront présents pour vous faire découvrir, au fil des échanges, les grandes étapes qui ont façonné ce lieu.

Vous pourrez également découvrir notre scénovision, Rêves dans la maison de Madeleine, un dispositif immersif qui réinvente la façon de raconter le patrimoine local et offre aux visiteurs une véritable expérience à vivre, ou à rêver . Départs toutes les 20 minutes à partir de 15h.

Musée de le Boissellerie 12 rue du petit pont 39220 Bois d’Amont Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384609879 http://htttps://museedelaboissellerie.com

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée vous invite à porter un double regard sur son histoire : celui du patrimoine de la photographie et celui d’un patrimoine en péril, entre …

©Noémie Lacarelle