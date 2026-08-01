Informations pratiques

Mons

GARE Ô CAROUX

Base de Plein Air Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Journée culturelle et festive avec spectacles, arts vivant, musique

Participation Libre

Journée culturelle et festive avec spectacles, arts vivant, et musique

Buvette, crêpes et restauration sur place par Cuisine d’ailleurs.

15h Ouverture des portes jeux en bois par Joc D’aqui, spectacles, ateliers, concert.

Participation libre (pas de CB) .

Base de Plein Air Mons 34390 Hérault Occitanie la.sauce.epicurienne@gmail.com

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English :

Cultural and festive day with shows, performing arts, music

L’événement GARE Ô CAROUX Mons a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC