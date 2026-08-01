UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mons

GARE Ô CAROUX Mons

samedi 29 août 2026 · Mons

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Base de Plein Air
Ville
34390 Mons
Département
Hérault
Tarif

Mons

GARE Ô CAROUX

Base de Plein Air Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Journée culturelle et festive avec spectacles, arts vivant, musique
Participation Libre
Journée culturelle et festive avec spectacles, arts vivant, et musique
Buvette, crêpes et restauration sur place par Cuisine d’ailleurs.

15h Ouverture des portes jeux en bois par Joc D’aqui, spectacles, ateliers, concert.

Participation libre (pas de CB)   .

Base de Plein Air Mons 34390 Hérault Occitanie   la.sauce.epicurienne@gmail.com

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English :

Cultural and festive day with shows, performing arts, music

L’événement GARE Ô CAROUX Mons a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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