GARE Ô CAROUX Mons
samedi 29 août 2026 · Mons
Informations pratiques
Mons
GARE Ô CAROUX
Base de Plein Air Mons Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Journée culturelle et festive avec spectacles, arts vivant, musique
Participation Libre
Journée culturelle et festive avec spectacles, arts vivant, et musique
Buvette, crêpes et restauration sur place par Cuisine d’ailleurs.
15h Ouverture des portes jeux en bois par Joc D’aqui, spectacles, ateliers, concert.
Participation libre (pas de CB) .
Base de Plein Air Mons 34390 Hérault Occitanie la.sauce.epicurienne@gmail.com
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English :
Cultural and festive day with shows, performing arts, music
L’événement GARE Ô CAROUX Mons a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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