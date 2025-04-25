GAROU ZENITH DE PAU Pau

GAROU

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Garou a fait paraître Un meilleur lendemain en avril 2025, son tout premier album à titre d’auteur-compositeur. L’artiste a pris la plume parce qu’il avait des choses à dire! Le résultat dix chansons très intimes qui ont été travaillées avant tout pour la scène et qui marquent un nouveau départ, dévoilent une nouvelle vision musicale.

Après des années de recherche sonore en résidence dans son studio, son nouveau spectacle Garou solo est une invitation en chansons dans un univers cinématique et théâtral. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

