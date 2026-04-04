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GAROU – SOLO – GAROU LA PALESTRE Le Cannet

GAROU – SOLO – GAROU LA PALESTRE Le Cannet

GAROU – SOLO – GAROU LA PALESTRE Le Cannet jeudi 11 février 2027.

Lieu : LA PALESTRE

Adresse : 730 av Georges Pompidou

Ville : 06110 Le Cannet

Département : 06

Début : 2027-02-11

Fin : 2027-02-11

Heure de début : 20:30

GAROU – SOLO – GAROU Début : 2027-02-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06

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