GARZ X2 en concert Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

GARZ X2 en concert

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

GARZ est le projet de Matthieu Garczynski, auteur-compositeur-interprète indépendant qui évolue entre synth pop, chanson psychédélique et space rock francophone. De la scène underground à son home studio, il a façonné au fil du temps un univers résolument personnel.

GARZ est le projet de Matthieu Garczynski, auteur-compositeur-interprète indépendant qui évolue entre synth pop, chanson psychédélique et space rock francophone. De la scène underground à son home studio, il a façonné au fil du temps un univers résolument personnel qui allie écriture en français, groove électro et nappes atmosphériques. Sur scène, il articule guitare électrique, synthés analogiques et programmations pour un son à la fois lo-fi et cinématographique.

En live, GARZ se produit en duo sous le nom GARZ x2, accompagné du bassiste Hubert Francq. Le spectacle joue avec l’identité et ses doubles, l’oscillation entre réel et imaginaire — une succession de chansons qui forment un voyage intérieur et impressionniste. Un concert, un rituel, un vertige des possibles.

GARZ • guitare, clavier, chant, programmations, compositions et textes, Hubert Francq • basse, choeurs, Jérémie Fabre • lumières, mise en scène, Laurent Beaujour • son .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : GARZ X2 en concert

GARZ is the project of Matthieu Garczynski, an independent singer-songwriter whose work spans synth-pop, psychedelic folk and French-language space rock. From the underground scene to his home studio, he has, over time, crafted a thoroughly personal sound.

L’événement GARZ X2 en concert Caen a été mis à jour le 2026-07-22 par Calvados Attractivité