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AGENDA · Caen

La rue aux enfants Haie-Vigné | Mon Quartier d’été Caen

vendredi 4 septembre 2026 · Caen

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
9 Rue de la Haie Vigné
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

La rue aux enfants Haie-Vigné | Mon Quartier d’été

9 Rue de la Haie Vigné Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 16:30:00
fin : 2026-09-04 21:00:00

Date(s) :
2026-09-04

Place aux enfants rue de la Haie-Vigné !
de 16h0 A 18h0 Jeux, circuit vélo, cirque, maquillage et bulles
En partenariat avec la compagnie Ogyassa, Tout est jonglerie,, Jeux M’Amuse et Les Fabuleurs et Vélisol
de 19h0 à 21h Concert de jazz psychédélique
Place aux enfants rue de la Haie-Vigné !
de 16h0 A 18h0 Jeux, circuit vélo, cirque, maquillage et bulles
En partenariat avec la compagnie Ogyassa, Tout est jonglerie,, Jeux M’Amuse et Les Fabuleurs et Vélisol
de 19h0 à 21h Dans le jardin partagé des Pouces Verts
Concert de jazz psychédélique au jardin avec Mazarski Trio
En partenariat avec les Pouces Verts   .

9 Rue de la Haie Vigné Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00 

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English : La rue aux enfants Haie-Vigné | Mon Quartier d’été

Children on rue de la Haie-Vigné!
from 4.30pm to 6.30pm: Games, bike circuit, circus, face painting and bubbles
In partnership with the Ogyassa company, Tout est juglerie, Jeux M’Amuse and Les Fabuleurs et Vélisol
7.30pm to 9pm Psychedelic jazz concert

L’événement La rue aux enfants Haie-Vigné | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer

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