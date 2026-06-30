La rue aux enfants Haie-Vigné | Mon Quartier d’été Caen
vendredi 4 septembre 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
La rue aux enfants Haie-Vigné | Mon Quartier d’été
9 Rue de la Haie Vigné Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 16:30:00
fin : 2026-09-04 21:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Place aux enfants rue de la Haie-Vigné !
de 16h0 A 18h0 Jeux, circuit vélo, cirque, maquillage et bulles
En partenariat avec la compagnie Ogyassa, Tout est jonglerie,, Jeux M’Amuse et Les Fabuleurs et Vélisol
de 19h0 à 21h Concert de jazz psychédélique
Place aux enfants rue de la Haie-Vigné !
de 16h0 A 18h0 Jeux, circuit vélo, cirque, maquillage et bulles
En partenariat avec la compagnie Ogyassa, Tout est jonglerie,, Jeux M’Amuse et Les Fabuleurs et Vélisol
de 19h0 à 21h Dans le jardin partagé des Pouces Verts
Concert de jazz psychédélique au jardin avec Mazarski Trio
En partenariat avec les Pouces Verts .
9 Rue de la Haie Vigné Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La rue aux enfants Haie-Vigné | Mon Quartier d’été
Children on rue de la Haie-Vigné!
from 4.30pm to 6.30pm: Games, bike circuit, circus, face painting and bubbles
In partnership with the Ogyassa company, Tout est juglerie, Jeux M’Amuse and Les Fabuleurs et Vélisol
7.30pm to 9pm Psychedelic jazz concert
L’événement La rue aux enfants Haie-Vigné | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- PARIS COMEDY HOLIDAY THEATRE A L’OUEST Caen 30 juin 2026
- Avoir pignon sur rue, trier sur le volet … une histoire de mots |RDV Découverte | COMPLET Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen 30 juin 2026
- C’est parti à la Pierre-Heuzé ! | Mon Quartier d’été Caen 30 juin 2026
- Visite D-Day chez Calvados Pierre Huet Calvados Pierre Huet Caen 1 juillet 2026
- JAMAIS LE DEUXIEME SOIR THEATRE A L’OUEST Caen 1 juillet 2026