Informations pratiques

Caen

La rue aux enfants Haie-Vigné | Mon Quartier d’été

9 Rue de la Haie Vigné Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 16:30:00

fin : 2026-09-04 21:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Place aux enfants rue de la Haie-Vigné !

de 16h0 A 18h0 Jeux, circuit vélo, cirque, maquillage et bulles

En partenariat avec la compagnie Ogyassa, Tout est jonglerie,, Jeux M’Amuse et Les Fabuleurs et Vélisol

de 19h0 à 21h Concert de jazz psychédélique

Place aux enfants rue de la Haie-Vigné !

de 16h0 A 18h0 Jeux, circuit vélo, cirque, maquillage et bulles

En partenariat avec la compagnie Ogyassa, Tout est jonglerie,, Jeux M’Amuse et Les Fabuleurs et Vélisol

de 19h0 à 21h Dans le jardin partagé des Pouces Verts

Concert de jazz psychédélique au jardin avec Mazarski Trio

En partenariat avec les Pouces Verts .

9 Rue de la Haie Vigné Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00

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English : La rue aux enfants Haie-Vigné | Mon Quartier d’été

Children on rue de la Haie-Vigné!

from 4.30pm to 6.30pm: Games, bike circuit, circus, face painting and bubbles

In partnership with the Ogyassa company, Tout est juglerie, Jeux M’Amuse and Les Fabuleurs et Vélisol

7.30pm to 9pm Psychedelic jazz concert

L’événement La rue aux enfants Haie-Vigné | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer