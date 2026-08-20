[GATE 1] Améliorer la performance commerciale, Inovallée – Tarmac, Meylan

Informations pratiques

[GATE 1] Améliorer la performance commerciale Mercredi 30 septembre, 22h30 Inovallée – Tarmac Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T22:30:00+02:00 – 2026-09-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T22:30:00+02:00 – 2026-09-30T23:00:00+02:00

11 000 € d’actions commerciales financées avec le programme GATE 1 !

Vous êtes une start-up/PME installée en Auvergne Rhône-Alpes ? Vous avez un produit déjà commercialisé ou prêt à l’être ? Vous avez besoin de bras pour mettre en marche votre plan d’actions commerciales ?

Bonne nouvelle, les candidatures pour la 5e promo du programme GATE 1 sont ouvertes (mais limitées à 6 places). Et si vous vous la rejoigniez ?

Dédié à l’amorçage et à l’accélération commerciale des startups, ce programme adresse les startups/PME avec une composante numérique de toute la région AURA.

Financé à 70%, il propose un accompagnement à fois stratégique et opérationnel via :

• 4 journées de formation collective,

• 11 000 € dédiés à des missions de prestations opérationnelles,

• 1 accompagnement individuel.

Candidature ouverte jusquau 30 septembre !

>> En savoir plus sur le programme : https://tarmac.inovallee.com/gate1-programme-developpement-commercial-startup-tech/

Inovallée – Tarmac 29 chemin du vieux chêne 38240 MEYLAN Meylan 38240 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://tarmac.inovallee.com/gate1-programme-developpement-commercial-startup-tech/ »}] [{« link »: « http://xw1wp.mjt.lu/lnk/AXAAAKRPhs8AAc6BUjoAALY55HwAAYCrhtYAnJ6XAAxqKABqfG1ELnycj3ISSeqdJRP69o8TgQAMbjQ/2/wj7yckdxJZOQvylWlW_gCw/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5jbG91ZC5taWNyb3NvZnQvZS9lSGcwMGtScEtx »}, {« link »: « https://tarmac.inovallee.com/gate1-programme-developpement-commercial-startup-tech/ »}]

Événement La French Tech