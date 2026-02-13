Gaufres au Moulin avec Les Gueurnivelles Maison de la Meunerie Rives-d’Autise

Gaufres au Moulin avec Les Gueurnivelles

Maison de la Meunerie

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-07 18:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Un accueil comme à la maison, une pause conviviale et gourmande !

Prolonger le plaisir de la visite par la dégustation de gaufres faites avec la farine du moulin dans le cadre bucolique de la Maison de la Meunerie.

Prenez le temps de manger, de découvrir les bénévoles qui animent le moulin !

Tables, fleurs, confitures … C’est comme à la maison !

Proposé par les membres de l’association Les Gueurnivelles . .

Maison de la Meunerie 16 Rue du moulin Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 47 43 contact@maisondelameunerie-vendee.fr

English :

A welcome just like at home, a convivial and gourmet break!

