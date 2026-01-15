Informations pratiques

Mutzig

Gauvain Sers

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Le retour de Gauvain Sers

Un quatrième album après quatre ans d’absence

Entre Paris et la Creuse.

Entre l’intime et le politique.

Entre l’enfance et le monde.

Il y a des albums qu’on arpente, comme des territoires ou des souvenirs. Des albums qui parlent à tout le monde, parce qu’on y croise l’intime et l’universel, l’humour et la tendresse, l’expérience humaine la plus crue et l’indignation. Boulevard de l’enfance est de ceux-là.

Après trois albums enchaînés à toute allure dans le tourbillon du succès, des disques de platine et des tournées, Gauvain Sers, 36 ans, a éprouvé le besoin de se poser. De revenir à la vraie vie , là où elle se passe dans les cafés, à Paris ou dans la Creuse, où ce middle class hero à la française est né.

En retour, la vraie vie lui a donné un enfant. D’où un déplacement intérieur, un nouveau regard sur la société, une volonté aussi de revenir à la source, à ses origines originales , là où tout a commencé. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

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English :

L’événement Gauvain Sers Mutzig a été mis à jour le 2026-03-10 par Le Dôme de Mutzig