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GAUVAIN SERS OPERA DE LIMOGES Limoges

GAUVAIN SERS OPERA DE LIMOGES Limoges

GAUVAIN SERS OPERA DE LIMOGES Limoges vendredi 19 mars 2027.

Lieu : OPERA DE LIMOGES

Adresse : 48, RUE JEAN JAURES

Ville : 87000 Limoges

Département : 87

Début : 2027-03-19

Fin : 2027-03-19

Heure de début : 20:00

GAUVAIN SERS Début : 2027-03-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

OPERA DE LIMOGES 48, RUE JEAN JAURES 87000 Limoges 87

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